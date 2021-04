Aurora Ramazzotti contro Leonardo Maini Barbieri: “Ricchezza falsa, continua a mentire” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Grazie al suo tè all’inglese e alla sua profumeria di fiducia, Leonardo Maini Barbieri ha raggiunto in poco tempo mezzo milione di follower su Tik Tok. Ma dopo mesi in cui il rampollo ha sfoggiato borse firmate da 70.000€, costosissimi profumi e gioielli che valgono come un appartamento in centro a Milano, è arrivato qualcuno a rompergli le uova nel paniere. Giacomo Attanà in diversi suoi video su Tik Tok ha dichiarato che Leonardo sarebbe un fan delle merce contraffatta, del tarocco. Insomma altro che gioiellerie e boutique di fiducia – secondo Giacomo – il celebre tiktoker frequenterebbe più i negozi cinesi e le tremende pagine Instagram che vendono le borse fake. Adesso però sul caso di ‘sua Altezza Reale Leonardo Glauco Teodorico Matteo Maini Morselli Goldoni, Granduca di ... Leggi su biccy (Di mercoledì 14 aprile 2021) Grazie al suo tè all’inglese e alla sua profumeria di fiducia,ha raggiunto in poco tempo mezzo milione di follower su Tik Tok. Ma dopo mesi in cui il rampollo ha sfoggiato borse firmate da 70.000€, costosissimi profumi e gioielli che valgono come un appartamento in centro a Milano, è arrivato qualcuno a rompergli le uova nel paniere. Giacomo Attanà in diversi suoi video su Tik Tok ha dichiarato chesarebbe un fan delle merce contraffatta, del tarocco. Insomma altro che gioiellerie e boutique di fiducia – secondo Giacomo – il celebre tiktoker frequenterebbe più i negozi cinesi e le tremende pagine Instagram che vendono le borse fake. Adesso però sul caso di ‘sua Altezza RealeGlauco Teodorico MatteoMorselli Goldoni, Granduca di ...

