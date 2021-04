ATP Montecarlo: Sonego – Zverev dove vederla in streaming e diretta (Di mercoledì 14 aprile 2021) dove vedere in streaming e in diretta il match di tennis che vede di fronte l’azzurro Lorenzo Sonego opposto a Aleksandr Zverev. Giornata da incubo per gli azzurri impegnati negli incontri dell’ATP di Montecarlo, il primo Masters 1000 europeo della stagione. In mattinata, sono stati eliminati nell’ordine Salvatore Caruso, Jannik Sinner e Marco Cecchinato, mentre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 aprile 2021)vedere ine inil match di tennis che vede di fronte l’azzurro Lorenzoopposto a Aleksandr. Giornata da incubo per gli azzurri impegnati negli incontri dell’ATP di, il primo Masters 1000 europeo della stagione. In mattinata, sono stati eliminati nell’ordine Salvatore Caruso, Jannik Sinner e Marco Cecchinato, mentre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

