Amici: Deddy non si trattiene | Il gesto inaspettato VIDEO (Di mercoledì 14 aprile 2021) Deddy, cantante di questa edizione di Amici, sta continuando la sua corsa per la vittoria ma ultimamente sta soffrendo molto per l'eliminazione della fidanzata e ballerina, Rosa Di Grazia. Nel daytime pomeridiano, andato in onda martedì 14 aprile su Italia 1, non è riuscito a trattenere la commozione per un gesto completamente inaspettato. Ecco che cosa è successo Deddy di Amici-Political24Deddy è uno dei volti più famosi di Amici di Maria De Filippi di quest'anno. Il suo talento ha conquistato da subito milioni di fan in tutta Italia e anche la sua storia d'amore con la ballerina Rosa Di Grazia ha fatto sognare e continua a farlo, anche se la giovanissima è stata eliminata al ballottaggio proprio dal cantante. Non è la prima volta che l'ex barbiere ...

