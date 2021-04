“Vi caccio tutti”. Maria De Filippi choc, scopre la ‘talpa’ a UeD e la manda via. Di chi si tratta (Di martedì 13 aprile 2021) Che a Uomini e Donne ci fosse una talpa era cosa ormai risaputa, troppe le indiscrezioni che venivano fuori prime delle puntate, le cosiddette anticipazioni, che puntualmente, trattandosi di un programma registrato, venivano svelate ai vari siti da qualcuno che era stato presente in studio. Chi era la talpa Molti partecipanti del dating show nel corso degli anni sono stati accusati di passare informazioni ai siti di gossip che si occupano del programma, anche se non si è mai capita la reale motivazione che ci sarebbe dietro questi comportamenti; l’ultima in ordine di tempo la dama Aurora Tropea, costretta, dopo queste illazioni e altre pesanti accuse a attacchi gratuiti, a lasciare il programma. Ma ultimamente tutti hanno potuto notare che le consuete anticipazioni stanno scarseggiando, e il motivo può essere uno solo: la mancanza di ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 13 aprile 2021) Che a Uomini e Donne ci fosse una talpa era cosa ormai risaputa, troppe le indiscrezioni che venivano fuori prime delle puntate, le cosiddette anticipazioni, che puntualmente,ndosi di un programma registrato, venivano svelate ai vari siti da qualcuno che era stato presente in studio. Chi era la talpa Molti partecipanti del dating show nel corso degli anni sono stati accusati di passare informazioni ai siti di gossip che si occupano del programma, anche se non si è mai capita la reale motivazione che ci sarebbe dietro questi comportamenti; l’ultima in ordine di tempo la dama Aurora Tropea, costretta, dopo queste illazioni e altre pesanti accuse a attacchi gratuiti, a lasciare il programma. Ma ultimamentehanno potuto notare che le consuete anticipazioni stanno scarseggiando, e il motivo può essere uno solo: la mancanza di ...

Advertising

testosterorny22 : molto tentato da scrivere al relatore del webinar 'senti io devo aprire un'altra sessione per la tua azienda di mer… - Roky99760738 : RT @sumaistu47: L'editoria italiana è morta da quando #burlesquoni ha occupato tutti i loro CDA e la figlia scema cacciò i migliori per met… - sumaistu47 : L'editoria italiana è morta da quando #burlesquoni ha occupato tutti i loro CDA e la figlia scema cacciò i migliori… - Alt_Em_End : Ma quelle che usano questo hashtag per romper le balle sui NON raccomandati. Lo sono tutti raccomandati. Il buon Ta… - VioletM00N7 : RT @rmonokia: caccio la foto profilo solo perche ce l'hanno tutti I vote 'BTS' #Dynamite for ( Son Sung Deuk ) for #FaveChoreography at #i… -

Ultime Notizie dalla rete : caccio tutti Complotto Ibra. Brutta Inter. Super Kessié Kessié , sabato contro il Parma, realizza la sua decima rete in campionato e allora tutti a celebrare il primo centrocampista rossonero a segnare almeno 10 reti in un campionato dai tempi di Kaka. ...

Stellone sarà in panchina con la Vis Pesaro Ora serve che la procura federale riconosca quello che è parso evidente a tutti, cioè lo scambio di persona tra Roberto Stellone e Fabrizio Zambardi, preparatore dei portieri, che al termine di ...

Addio al Principe Filippo. Grande cacciatore e ambientalista - BigHunter BigHunter Il Principe Filippo di Edimbugo: da cacciatore ad amante degli animali Una “tradizione” che molti di noi cercano di far sparire per sempre. La famosa frase “caccio per sport” è ormai inaccettabile. Come lo è diventata, al tempo, per il Principe Filippo di Edimburgo, che ...

Il tatuaggio di Ettore Nelle sue rare venute in Valle si era innamorato di una ragazzotta, anche lei contadina, che aveva tutti i pregi della ragazze grosine di un tempo che dopo aver lavorato tutto il giorno come bestie, ...

Kessié , sabato contro il Parma, realizza la sua decima rete in campionato e alloraa celebrare il primo centrocampista rossonero a segnare almeno 10 reti in un campionato dai tempi di Kaka. ...Ora serve che la procura federale riconosca quello che è parso evidente a, cioè lo scambio di persona tra Roberto Stellone e Fabrizio Zambardi, preparatore dei portieri, che al termine di ...Una “tradizione” che molti di noi cercano di far sparire per sempre. La famosa frase “caccio per sport” è ormai inaccettabile. Come lo è diventata, al tempo, per il Principe Filippo di Edimburgo, che ...Nelle sue rare venute in Valle si era innamorato di una ragazzotta, anche lei contadina, che aveva tutti i pregi della ragazze grosine di un tempo che dopo aver lavorato tutto il giorno come bestie, ...