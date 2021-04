Vaia Spallanzani | ' Siamo pronti a sperimentare combinazioni di vaccini diversi'

(Di martedì 13 aprile 2021) Si è discusso negli ultimi giorni di sottoporsi alle due dosi di vaccino con due tipi di somministrazione diversa: per il momento l'ipotesi non ha scaldato particolarmente i virologi, ma sono già ...

outstream Lo ha detto il direttore sanitario dell'ospedale, Francescoparlando con i cronisti prima della firma del Memorandum con l'istituto Gamaleya e il fondo sovrano russo che è ...Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Aifa Palù, che ci ha incoraggiato ad andare avanti", ha spiegato il direttore sanitario dell'Inmidi Roma, Francesco. Leggi anche ...Coinvolti circa 600 volontari a cui verrà somministrato Pfizer, Moderna o Sputnik. Per l'avvio della sperimentazione si attende l'ok dell'Aifa ...Via allo Spallanzani allo studio per valutare la possibilità di cambiare il richiamo del vaccino dopo la prima dose con AstraZeneca ...