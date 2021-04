Vaccino, Fnopi: “Infermieri pronti anche fuori dagli ospedali, ma fare in fretta” (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “Tre richieste precise: subito una circolare del ministero della Salute per consentire l’applicazione dell’allentamento dell’esclusiva degli infermieri prevista nel decreto Sostegni, perché possano scendere in campo anche fuori dell’ospedale i 270mila dipendenti che moltiplicherebbero in modo esponenziale le vaccinazioni”. È quanto si legge in una nota della Fnopi– Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche. Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “Tre richieste precise: subito una circolare del ministero della Salute per consentire l’applicazione dell’allentamento dell’esclusiva degli infermieri prevista nel decreto Sostegni, perché possano scendere in campo anche fuori dell’ospedale i 270mila dipendenti che moltiplicherebbero in modo esponenziale le vaccinazioni”. È quanto si legge in una nota della Fnopi– Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche.

Advertising

RiccardoValoti : RT @isidbeautrelet: #Infermieri no vax indegni. Lo fanno perché la rinuncia al vaccino comporta in teoria l'allontanamento dell'assistenza… - isidbeautrelet : #Infermieri no vax indegni. Lo fanno perché la rinuncia al vaccino comporta in teoria l'allontanamento dell'assiste… - Dome689 : RT @Open_gol: Per i manifestanti, l’obbligo vaccinale è un «esperimento sociale» per il quale le persone «sono al servizio della dittatura… - Open_gol : Per i manifestanti, l’obbligo vaccinale è un «esperimento sociale» per il quale le persone «sono al servizio della… -