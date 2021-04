Vaccinazioni anti-Covid, la collaborazione di Humanitas Gavazzeni al CUS di Dalmine (Di martedì 13 aprile 2021) È partita lunedì 12 aprile la collaborazione di Humanitas Gavazzeni nel Centro Vaccinale Territoriale di Dalmine – Centro Sportivo Universitario (CUS), per l’attività di somministrazione alla popolazione del vaccino anti Sars-CoV-2. Accanto al personale dell’ASST di Bergamo Ovest, gestore del Centro Vaccinale di Dalmine, oltre 100 medici e infermieri di Humanitas Gavazzeni e Castelli saranno impegnati nelle prossime settimane per dare il proprio importante contributo alla campagna di vaccinazione sulla popolazione, partendo con una gestione quotidiana di 8 linee vaccinali; in questi primi giorni, il personale di Humanitas accoglierà più di 550 persone. “Sono orgoglioso di essere qui e di fare la mia parte. Solo grazie alla vaccinazione ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 aprile 2021) È partita lunedì 12 aprile ladinel Centro Vaccinale Territoriale di– Centro Sportivo Universitario (CUS), per l’attività di somministrazione alla popolazione del vaccinoSars-CoV-2. Accanto al personale dell’ASST di Bergamo Ovest, gestore del Centro Vaccinale di, oltre 100 medici e infermieri die Castelli saranno impegnati nelle prossime settimane per dare il proprio importante contributo alla campagna di vaccinazione sulla popolazione, partendo con una gestione quotidiana di 8 linee vaccinali; in questi primi giorni, il personale diaccoglierà più di 550 persone. “Sono orgoglioso di essere qui e di fare la mia parte. Solo grazie alla vaccinazione ...

Advertising

fanpage : Le farmacie si preparano a effettuare la vaccinazioni anti-Covid19 per i cittadini 'dai 16 ai 60 anni' - Agenzia_Ansa : Le persone con meno di 55 anni che hanno ricevuto in Francia una prima dose di AstraZeneca riceveranno la seconda d… - ItalianAirForce : Vaccinazioni ?? anti #COVID19 oggi nella case di 130 cittadini non deambulanti della città di Seregno (Monza e Brian… - 0dysseo : USA: i dettagli dei contratti anti-covid sono un 'segreto commerciale', secondo le aziende - by @0dysseo… - ItalianPolitics : POLITICA. Dossier Serv. Studi del Senato: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni anti Bianca Guaccero positiva al coronavirus. L'appello ai pugliesi ...è migliorata tra gli under (grazie al coprifuoco) e tra gli over 60 (grazie alle vaccinazioni), i ... Isole Covid - free per le vacanze estive: l'Italia segue la Grecia › Nuovi farmaci anti Covid:...

Vaccinazioni anti - Covid, i riferimenti dei 'Vax manager' in Lombardia anche per Ats Insubria ... Maria Cristina Coppi, fragilita.vaccino@ats - valpadana.it , 800 436 692 Fonte Lombardia Notizie TAGS como comocity vaccinazioni persone fragili vaccini anti covid Redazione

Vaccinazioni anti Covid, informazioni utili per le prenotazioni La Provincia Tornare a cena al ristorante?Spunta il piano (e pure la data) Accelerare sulla campagna di vaccinazione, quindi, sarà il fattore decisivo per avviare la ripartenza. Tante le attività che aspettano notizie da Roma. Tra queste vi sono i teatri e cinema, duramente ...

Covid, le notizie del giorno Partirà all'Ospedale Spallanzani di Roma una sperimentazione sulla seconda dose di vaccino anti-Covid utilizzando altri vaccini, tra cui lo Sputnik, dopo avere effettuato la prima con AstraZeneca. Sar ...

...è migliorata tra gli under (grazie al coprifuoco) e tra gli over 60 (grazie alle), i ... Isole Covid - free per le vacanze estive: l'Italia segue la Grecia › Nuovi farmaciCovid:...... Maria Cristina Coppi, fragilita.vaccino@ats - valpadana.it , 800 436 692 Fonte Lombardia Notizie TAGS como comocitypersone fragili vaccinicovid RedazioneAccelerare sulla campagna di vaccinazione, quindi, sarà il fattore decisivo per avviare la ripartenza. Tante le attività che aspettano notizie da Roma. Tra queste vi sono i teatri e cinema, duramente ...Partirà all'Ospedale Spallanzani di Roma una sperimentazione sulla seconda dose di vaccino anti-Covid utilizzando altri vaccini, tra cui lo Sputnik, dopo avere effettuato la prima con AstraZeneca. Sar ...