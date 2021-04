"Un amore violento e disperato". Asia Argento, l'impensabile richiesta a Morgan: una risposta drammatica, altarini svelati (Di martedì 13 aprile 2021) “Perché non torniamo insieme?”: questa l'inattesa proposta che Asia Argento ha fatto al suo ex compagno, il cantante Morgan. L'invito dell'attrice è arrivato durante una live su Clubhouse, il social che permette di creare spazi per parlare direttamente con gli utenti. I fan della coppia sono rimasti subito senza parole. E a quel punto la Argento ha rincarato la dose: “Perché ci siamo lasciati?”. Il cantante allora le ha risposto: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”. Ignorando ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) “Perché non torniamo insieme?”: questa l'inattesa proposta cheha fatto al suo ex compagno, il cantante. L'invito dell'attrice è arrivato durante una live su Clubhouse, il social che permette di creare spazi per parlare direttamente con gli utenti. I fan della coppia sono rimasti subito senza parole. E a quel punto laha rincarato la dose: “Perché ci siamo lasciati?”. Il cantante allora le ha risposto: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un, fragile,. Il nostroera cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”. Ignorando ...

