Ultime Notizie Roma del 13-04-2021 ore 07:10 (Di martedì 13 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale martedì 13 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio in arrivo in Italia entro questa settimana due milioni duecentomila dosi di vaccini anti covid oggi a Pratica di Mare ne saranno staccate e 360.000 tra Johnson & Johnson e astrazeneca figliolo intanto avviso alle regioni la campagna vaccinale deve proseguire in maniera uniforme a livello nazionale senza deroghe il governatore Campano De Luca però si ribella al criterio delle fasce d’età dal 20 aprile si valuteranno le riaperture non c’era Gelmini tensioni a Roma al corteo di apro il tasso di positività Nazionale scende il 5 1% altri 358 morti oltre milione totale dei decessi in vicini diretti tre manifestanti scesi in Piazza vicino Minneapolis dopo l’uccisione di un ventenne afroamericano da parte di un agente di polizia le forze dell’ordine ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021)dailynews radiogiornale martedì 13 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio in arrivo in Italia entro questa settimana due milioni duecentomila dosi di vaccini anti covid oggi a Pratica di Mare ne saranno staccate e 360.000 tra Johnson & Johnson e astrazeneca figliolo intanto avviso alle regioni la campagna vaccinale deve proseguire in maniera uniforme a livello nazionale senza deroghe il governatore Campano De Luca però si ribella al criterio delle fasce d’età dal 20 aprile si valuteranno le riaperture non c’era Gelmini tensioni aal corteo di apro il tasso di positività Nazionale scende il 5 1% altri 358 morti oltre milione totale dei decessi in vicini diretti tre manifestanti scesi in Piazza vicino Minneapolis dopo l’uccisione di un ventenne afroamericano da parte di un agente di polizia le forze dell’ordine ...

