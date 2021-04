UFFICIALE Parma, Krause accoglie un ex dirigente della Juventus (Di martedì 13 aprile 2021) Il Parma ha annunciato che ufficialmente che Javier Ribalta sarà il nuovo Managing Director – Sport della società crociata Il Parma ha annunciato che ufficialmente che Javier Ribalta sarà il nuovo Managing Director – Sport della società crociata. Ribalta ha ricoperto il ruolo di Responsabile Scouting del Novara, della Juventus (per cinque stagioni) e del Manchester United, prima di diventare Direttore Sportivo dello Zenit San Pietroburgo. Javier #Ribalta è il nuovo Managing Director – Sport del Parma Calcio 1913 Scopri di più https://t.co/dKzgxcT08y#ForzaParma pic.twitter.com/BxV5TKdohW — Parma Calcio 1913 (@1913Parmacalcio) April 13, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Ilha annunciato che ufficialmente che Javier Ribalta sarà il nuovo Managing Director – Sportsocietà crociata Ilha annunciato che ufficialmente che Javier Ribalta sarà il nuovo Managing Director – Sportsocietà crociata. Ribalta ha ricoperto il ruolo di Responsabile Scouting del Novara,(per cinque stagioni) e del Manchester United, prima di diventare Direttore Sportivo dello Zenit San Pietroburgo. Javier #Ribalta è il nuovo Managing Director – Sport delCalcio 1913 Scopri di più https://t.co/dKzgxcT08y#Forzapic.twitter.com/BxV5TKdohW —Calcio 1913 (@1913calcio) April 13, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

