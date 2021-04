Skoda Fabia Monte Carlo | in attesa dell' ultima generazione

(Di martedì 13 aprile 2021) A distanza di 10 anni dal debutto, si rinnova la, la variante che prende il nomea città monegasca e si caratterizza per il look sportivo e le finiture in colore nero ...

A distanza di 10 anni dal debutto, si rinnova laMonte Carlo, la variante che prende il nome della città monegasca e si caratterizza per il look sportivo e le finiture in colore nero lucido. Questa versione è nata per rendere omaggio ai ...Il suo nuovo navigatore, invece, ha preso parte al Rally del Portogallo cinque volte, l'ultima nel 2018 dettando le note a Benito Guerra sullaR5, all'interno del WRC2. Rallye Sanremo ...A distanza di 10 anni dal debutto, si rinnova la Skoda Fabia Monte Carlo, la variante che prende il nome della città monegasca e si caratterizza ...In un fine settimana caratterizzato dalla pioggia che ha reso gli asfalti liguri ancora più impegnativi, si è conclusa sabato 10 Aprile, la 22esima edizione del Rally della Palme e 13° Sanremo Leggend ...