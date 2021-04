Sanchez mostra segni d’insofferenza | futuro lontano dall’Inter ?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 aprile 2021) Comincia a mugugnare Alexis, sempre più chiuso all’Inter dalla coppia atomica Lukaku-Lautaro Martinez – seconda più prolifica in Europa – Il cileno, falcidiato in questa stagione da numerosi infortuni, ora comincia a reclamare maggior minutaggio. Antonio Conte lo considera un titolare a tutti gli effetti, regalandogli una maglia da titolare – non sfruttata del tutto – nell’ultimo match di campionato contro il Cagliari. Per questo motivo ‘El Nino Maravilla’ potrebbe vagliare un eventuale addio a Milano al termine della stagione, ma la caccia all’ultimo grande contratto della carriera è abbastanza difficile. L’attaccante percepisce infatti un esoso contratto da 7 milioni di euro a stagione, in parte ammortizzati dal Decreto Crescita vigente in Italia. Può essere Muriel il sostituto di Alexis? Già lo scorso Gennaio l’esperienza di ...