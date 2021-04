Reggiseno: non indossarlo fa bene, il perché lo spiega la scienza (Di martedì 13 aprile 2021) La scienza, ormai da tempo, ha sfatato un altro mito: non indossare il Reggiseno fa bene, anche se ci sono alcune eccezioni da considerare. Non indossare il Reggiseno fa bene: il perché spiegato dalla scienza su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 13 aprile 2021) La, ormai da tempo, ha sfatato un altro mito: non indossare ilfa, anche se ci sono alcune eccezioni da considerare. Non indossare ilfa: ilto dallasu Donne Magazine.

Advertising

Carlogiglio7C : @_DAGOSPIA_ In compenso non spenderai nemmeno i soldi per il reggiseno!! - spaccamilcollo : sto uscendo struccata, sopracciglia fortissime.che non tocco da settimane, baffetti, no reggiseno, vestiti larghi e… - lounanobastardo : parliamo del fatto che ho perso una bretella (?) del reggiseno, si è staccata e non la trovo piú. ho una tetta su e una giú - lelecoeur1 : comunque mamma si è accorta di aver esagerato ieri e oggi mi ha comprato un reggiseno in pizzo per farsi perdonare,… - LeonardoRavani : Comunque noooooon per polemizzare MA non è avvantaggiata Valentina con reggiseno e top che copre fino all’ombelico… -