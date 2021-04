Processo a Lucano | giornalisti e giudici nella rete dei pm

(Di martedì 13 aprile 2021) Nello stesso periodo in cui alla procura di Trapani si occupavano di salvataggi, Libia e Ong intercettando i cronisti scomodi, quella di Locri dal 2018 al 2019 registrava le conversazioni di 33, 3, un viceprefetto, il difensore del principale indagato e perfino del portavoce del presidente della Camera. Dialoghi «irrilevanti» per la polizia giudiziaria, ma trascritti comunque dai solerti inquirenti con il risultato di rivelare indirizzi, rapporti confidenziali e dettagli di vita privata. IlXenia che vede … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il 'sistema Trapani' sarebbe stato adottato anche in Calabria dove nell'ottobre 2018 è stato arrestato, principale imputato nelin corso davanti al Tribunale di Locri sulla gestione ...Il "sistema Trapani" sarebbe stato adottato anche in Calabria dove nell'ottobre 2018 è stato arrestato, principale imputato nelin corso davanti al Tribunale di Locri sulla gestione ...Il Domani, edizione di questa mattina pubblica in prima pagina un’inchiesta da cui viene fuori che una rete di giornalisti soprattutto calabresi, ma non solo, sarebbe finita nella rete a strascico del ...Clamoroso retroscena nelle indagini della procura di Locri: La Guardia di Finanza ha ascoltato perfino le conversazioni tra l’ex sindaco di Riace, coinvolto nell’inchiesta “Xenia”, e uno dei suoi avv ...