Pozzuoli | blitz dei carabinieri in un bar | in sette sorpresi a bere Locale chiuso

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 13 aprile 2021) Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle norme anticovid tra Napoli e provincia. Nella giornata di ieri ihanno sorpreso e multato 7 persone in un bar. Tutti sanzionati, titolare compreso., assembramento in un bar:ildella sezione radiomobile della compagnia diL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.