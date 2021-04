Malattia rara con coaguli di sangue | Usa chiedono la sospensione del vaccino Johnson and Johnson

Leggi su newsmondo

(Di martedì 13 aprile 2021) Covid, le agenzie federali Usaladella somministrazione delandper sei casi avversi gravi. Usa, chiesta ladeland. La notizia arriva a poche ore dall’inizio della somministrazione delle prime dosi in Italia e rappresenta una nuvola decisamente minacciosa sul. La notizia è stata comunicata dal New York Times che ha reso noto che la Food and Drug Administration e il Centers for Disease Control sospenderanno le somministrazioni delnei centri federali. La richiesta è di procedere con laanche nei centri ...