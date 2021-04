«LOL: Chi ride è fuori», le gif e i migliori meme da usare in chat (Di martedì 13 aprile 2021) Non piace a tutti «LOL: Chi ride è fuori», ma quando piace si trasforma velocemente in tormentone che contagia dalle conversazioni alle chat. Alzi lamano chi non si è ritrovato, anche solo inoltrati, una gif o un meme sul programma Amazon Prime Video. Qui ne selezioniamo alcune di varia rappresentanza. Dall'umorismo tutto fisico ed effetti quasi speciali di Ciro dei The Jackal alla Monnalisa di Elio (in primo piano o a figura intera, impegnata in uno scatenato tip tap). Segue Lillo, autoreferenziale nel modo più antieroico possibile con il suo «So'Lillo!» e il suo Posaman, pseudo supereroe poco utile con qualità simili a quelle di Zooalnder. Non abbiamo rintracciato il Cannavacciuolo malandrino di Pintus (ma siamo certi che qualcuno lo ha già usato su Whatsapp per spezzare una conversazione noiosa). In compenso, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 aprile 2021) Non piace a tutti «LOL: Chi», ma quando piace si trasforma velocemente in tormentone che contagia dalle conversazioni alle. Alzi lamano chi non si è ritrovato, anche solo inoltrati, una gif o unsul programma Amazon Prime Video. Qui ne selezioniamo alcune di varia rappresentanza. Dall'umorismo tutto fisico ed effetti quasi speciali di Ciro dei The Jackal alla Monnalisa di Elio (in primo piano o a figura intera, impegnata in uno scatenato tip tap). Segue Lillo, autoreferenziale nel modo più antieroico possibile con il suo «So'Lillo!» e il suo Posaman, pseudo supereroe poco utile con qualità simili a quelle di Zooalnder. Non abbiamo rintracciato il Cannavacciuolo malandrino di Pintus (ma siamo certi che qualcuno lo ha già usato su Whatsapp per spezzare una conversazione noiosa). In compenso, ...

Advertising

team_world : Forse non lo sai, ma ci sono dei contenuti extra INEDITI di LOL: CHI RIDE È FUORI. Ecco dove e come vederli ??… - marciocapatonda : Cara @PrimeVideoIT sogno una nuova edizione di #LOL che chiamerei OLO (only laugh once) con Sgarbi, Salvini, Mughin… - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente - augustociardi75 : #DeRossi dimesso dallo Spallanzani e l'Italia supera l'emergenza Covid. Da una settimana, secondo pareri illuminati… - giixdreaming : RT @pazzadiamici: comunque si vede proprio chi sono i preferiti di Maria lol #Amici20 -