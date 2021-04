Liverpool Real Madrid, Klopp: «Non abbiamo nulla da perdere» (Di martedì 13 aprile 2021) Jurgen Klopp ha parlato alla vigilia di Liverpool-Real Madrid di Champions League Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid. nulla DA perdere – «All’andata abbiamo perso 3-1, quindi per il ritorno non abbiamo nulla da perdere. Il risultato ha dimostrato che hanno giocato meglio di noi, ma è stata solo l’andata, ci sono ancora 90? da giocare. Non avere tifosi sarà un problema in più. Dobbiamo provare a vincere la partita, se riusciamo a creare più di quanto fatto a Madrid, il che non dovrebbe essere un problema visto che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Jurgenha parlato alla vigilia didi Champions League Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Champions League contro ilDA– «All’andataperso 3-1, quindi per il ritorno nonda. Il risultato ha dimostrato che hanno giocato meglio di noi, ma è stata solo l’andata, ci sono ancora 90? da giocare. Non avere tifosi sarà un problema in più. Dobbiamo provare a vincere la partita, se riusciamo a creare più di quanto fatto a, il che non dovrebbe essere un problema visto che ...

