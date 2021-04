Lega Serie A approva creazione centro produzione tv presso Ei Towers (Di martedì 13 aprile 2021) L'Assemblea svoltasi oggi pomeriggio ha visto la partecipazione in video colLegamento di tutte le 20 Società. Le Società hanno... Leggi su digital-news (Di martedì 13 aprile 2021) L'Assemblea svoltasi oggi pomeriggio ha visto la partecipazione in video colmento di tutte le 20 Società. Le Società hanno...

Advertising

SerieA : Tutti i risultati della 30ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti tutt… - SerieA : Tutto pronto per la 30ª giornata! ?? Uno sguardo a tutti gli orari. ?? Scarica l'App ufficiale della Lega Serie A pe… - digitalsat_it : Lega #SerieA approva creazione centro produzione tv presso #EiTowers - AscoltaNCretino : Le priorità.... ...a cervello spento! - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? #SerieA: la Lega approva il progetto del centro unico per il #Var 'Un progetto fortemente voluto dal presidente #Gravina e… -