L' annuncio di Sileri | Riaperture dal primo maggio ma con gradualità

(Di martedì 13 aprile 2021) AGI - "Abbiamo i dati in miglioramento, l'R0 è sceso a 0,92 la scorsa settimana e verosimilmente anche questa settimana continuerà a scendere ma per lebisogna procedere con giudizio, altrimenti rischiamo di aprire in anticipo e poi dovere richiudere". Lo ha detto ad Agorà su Rai 3 il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo. "Immagino che consolidando i dati, scendendo largamente sotto un'incidenza di 180 casi ogni 100mila abitanti, a quel punto dal 1 disi potrà tornare a una colorazione più tenue delle Regioni. Riaprire i ristoranti potrebbe essere fattibile - ha osservato - però non dalsecondo me, ma progressivamente di settimana in settimana nel mese di, fino ad arrivare ai primi di giugno con una riapertura modello inglese". ...

L'Italia fuori dal lockdown il 2 giugno, ovvero nel giorno della Festa della Repubblica. L'annuncio è del ministro del Turismo in quota Lega Massimo Garavaglia in un'intervista a La Stampa. Per maggio invece il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha ipotizzato l'apertura dei ristoranti. "Immunizzare gli anziani, punto. La campagna vaccinale" contro Covid-19 "doveva iniziare per gli anziani e deve continuare per gli anziani, senza alcuna deroga". Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Il commissario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, è intervenuto al Corriere della Sera sulla campagna di vaccinazione.