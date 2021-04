La classifica ATP è ricca di italiani

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 aprile 2021) Il ranking ATP continua ad aggiornarsi: gara dopo gare le posizioni delladi tennis cambiano a seconda delle prestazioni degli atleti. I tennistinell’ultimo periodo si sono fatti notare da tutto il mondo per il loro talento. Ora nellaATP, figurano quattro azzurri fra i primi trenta. Toni Nadal torna nel tennis ma non al fianco del nipote: assisterà Auger-Aliassime LaATP comprende diversi, chi sono? Entrare a far parte dellaATP è un importante traguardo per i tennisti di tutto il mondo che partita dopo partita, cercano di guadagnare una posizione migliore. Fra i top 30 del ranking figurano anche quattro: Berettini, Fognini, Sinner e Sonego. Il nostro Paese ultimamente si sta facendo ...