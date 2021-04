Johnson & Johnson in coda al Dow30 dopo sospensione vaccino (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Affonda sul mercato Johnson & Johnson, che soffre con un calo del 2,57% dopo la notizia che la Food and Drug Administration ha deciso la sospensione precauzionale immediata delle somministrazioni del suo vaccino, dopo casi accertati di rari fenomeni di coaguli di sangue. L’analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa della multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che fa peggio del mercato di riferimento. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,57%la notizia che la Food and Drug Administration ha deciso laprecauzionale immediata delle somministrazioni del suocasi accertati di rari fenomeni di coaguli di sangue. L’analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa della multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che fa peggio del mercato di riferimento. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini, questa settimana in arrivo 2,2 milioni di dosi. Di queste 400mila di Moderna, 1,5 mln Pfizer e 184.800 Joh… - lorepregliasco : Boris Johnson dice che il grosso della riduzione dei casi in UK deriva dal lockdown - VittorioSgarbi : Quindi anche “Johnson & Johnson” non va bene? Vabbè, ma allora dateci del Lambrusco! @stampasgarbi @Libero_official - Vincenz83942981 : RT @ladyonorato: Johnson& Johnson, Stati Uniti e Australia lo sospendono dopo 'casi di coaguli nel sangue': 'Non lo raccomandiamo' https://… - Stella72646015 : RT @byoblu: Gli Stati Uniti sospendono il vaccino #JohnsonJohnson in via precauzionale. Sei donne sviluppano una rara malattia legata a coa… -