Il Governo accelera sui ristori | scostamento da 40 miliardi

Leggi su newsmondo

(Di martedì 13 aprile 2021) Ipotesidi bilancio da 40di euro.per 2 mesi e fondo per le opere escluse da Recovery Fund. ROMA –di bilancio da 40di euro. E’ questo l’ultima ipotesi in vista del prossimo Decreto Sostegni. Nelle prossime ore il premier Draghi dovrebbe convocare un Consiglio dei ministri per approvare questi fondi da mettere a disposizione di imprese e famiglie. Il nuovo, come riportato dall’Ansa, servirà anche a creare un fondo ad hoc pluriennale per le opere escluse dal Recovery Fund. IlsuiUnodi bilancio per aiutare le imprese a superare in parte le difficoltà dovute alle chiusure. 10dei 40 ...