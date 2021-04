Golf | RBC Heritage 2021 | Dustin Johnson sfida il campione in carica Webb Simpson

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Golf RBC

Golfando

... alle prese con le cancellazioni dovute alla pandemia globale, si trasferisce nel CongareeClub, di proprietà del Friedkin Group . Dopo aver annullato l'Canadian Open, i vertici del PGA Tour ...A Ponte Vedra Beach , da oggi a domenica, nel torneo show del PGA Tour diche mette in palio ... Intanto, per il secondo anno consecutivo l'Heritage a Toronto, Canada, è stato cancellato dal ...Last June, while still in the early stages of his bulk-up revolution, Bryson DeChameabu strolled into Harbour Town and began turning heads on the range, well before the tournament even began. He was ...There’s a strong field in attendance at Harbour Town Golf Links for the RBC Heritage in Hilton Head, South Carolina. The tournament can be considered the PGA Tour’s version of a “trap game” on the ...