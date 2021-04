Ghost of Tsushima e oltre! Sucker Punch sarebbe al lavoro su un 'gioco multiplayer spettacolare' (Di martedì 13 aprile 2021) Non dovrebbe sorprendere sapere che lo sviluppatore Sucker Punch Productions sta lavorando a un nuovo progetto dopo l'acclamato Ghost of Tsushima. Tuttavia è degno di nota il fatto che il gioco (non ancora annunciato) avrà una qualche forma di multiplayer. Secondo un nuovo annuncio di lavoro avvistato oggi, Sucker Punch sta cercando un programmatore multiplayer/network per un "gioco multiplayer spettacolare" che presenta più modalità di gioco online e "un'esperienza di gioco cooperativa fluida e coinvolgente". Nonostante non siano disponibili ulteriori dettagli, il suddetto progetto ha presumibilmente a che fare con ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 aprile 2021) Non dovrebbe sorprendere sapere che lo sviluppatoreProductions sta lavorando a un nuovo progetto dopo l'acclamatoof. Tuttavia è degno di nota il fatto che il(non ancora annunciato) avrà una qualche forma di. Secondo un nuovo annuncio diavvistato oggi,sta cercando un programmatore/network per un "" che presenta più modalità dionline e "un'esperienza dicooperativa fluida e coinvolgente". Nonostante non siano disponibili ulteriori dettagli, il suddetto progetto ha presumibilmente a che fare con ...

