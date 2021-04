Fukushima | liquidi dannosi direttamente nel Pacifico | la decisione

(Di martedì 13 aprile 2021) Fa discutere ladel governo nipponico di sversare l’acqua contaminata, utilizzata per i reattori diin mare., acqua contaminata sversata in mare: Tokyo dà il via libera su Notizie.it.

...trattata è un tema inevitabile nel quadro dello smantellamento dell'impianto diDaiichi', ...radiazioni nel sito è stata filtrata attraverso un avanzato sistema di trattamento dei, ma ...La spazio per stoccare iusati nel raffreddamento della centrale nucleare raggiungere la sua capienza massima entro l'estate 2022, Tokyo ha ottenuto il via libera dell'Agenzia nucleare internazionale. Preoccupati gli ...La scelta del presidente del Giappone, in merito allo sversamento dell’acqua contaminata della centrale di Fukushima, fa discutere.A Fukushima 1,25 milioni di tonnellate di acqua radioattiva ... Ciò in quanto, nonostante un trattamento effettuato attraverso un sistema di filtri chiamato Advanced liquida processing system, l’80 ...