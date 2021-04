Flavio Briatore | torta a quattro piani per il compleanno con Eli e Nathan Falco

(Di martedì 13 aprile 2021) Il giorno del suo 71esimolo trascorre con le persone che gli sono più care: il figlioe la ex moglie, ma più vicina che mai, Elisabetta Gregoraci . Per loro un ...

Advertising

BakshDark : Ecco un articolo decente #gregorelli - Gabriel21601598 : @eligregreina Nooo aveva sbagliato a scrivere voleva scrivere Flavio Briatore però è uscito fra bett ???? - PaolaSimonin : @EsercitoCrucian E facciamo gli auguri a @Briatore!!! Il grande Flavio!! - 22settembre2020 : #gregorelli Si parla solo del compleanno insieme ... - greenflagita : Oggi Flavio Briatore compie 71 anni, imprenditore di successo ed ex team manager della Benetton, dove vinse due mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore

Il giorno del suo 71esimo compleannolo trascorre con le persone che gli sono più care: il figlio Nathan Falco e la ex moglie, ma più vicina che mai, Elisabetta Gregoraci . Per loro un pranzetto a tre al ristorante (nel ...Giornata di festa per Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan: il protagonista è lui,, con cui la showgirl conserva un ottimo rapporto nonostante la fine del matrimonio. Come dichiarato più volte dall'ex gieffina, i due hanno sempre cercato di mantenere il loro bel ...Il giorno del suo 71esimo compleanno Flavio Briatore lo trascorre con le persone che gli sono più care: il figlio Nathan Falco e la ex moglie, ma più vicina che mai, Elisabetta Gregoraci. Per loro un ...Flavio Briatore festeggia il suo 71° compleanno con Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan: gli auguri della showgirl all'ex marito.