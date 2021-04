Ddl Zan, appello dal centrosinistra: “Pasticcio sull’identità di genere, va emendato” (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “Siamo donne e uomini che fanno riferimento all’area politica del centro sinistra, ispirati ai valori di estrazione democratica e progressista, proveniamo da esperienze sociali e culturali differenti, da sempre schierati in battaglie contro ogni discriminazione, per la difesa dei diritti e la libertà delle donne”. Inizia così l’appello, sottoscritto da molte persone impegnate in quell’area, che chiedono delle modifiche al ddl Zan. Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “Siamo donne e uomini che fanno riferimento all’area politica del centro sinistra, ispirati ai valori di estrazione democratica e progressista, proveniamo da esperienze sociali e culturali differenti, da sempre schierati in battaglie contro ogni discriminazione, per la difesa dei diritti e la libertà delle donne”. Inizia così l’appello, sottoscritto da molte persone impegnate in quell’area, che chiedono delle modifiche al ddl Zan.

