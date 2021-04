Da Amendola a Brescia | 39enne grave trasportato da un aereo Alidaunia attrezzato per le terapie intensive

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amendola Brescia

FoggiaToday

Si è reso necessario l'utilizzo dell'aeroporto militare diper trasportare da Foggia aun 39enne rimasto vittima, una settimana fa, di un grave incidente stradale per il quale si era reso necessario il ricovero urgente presso l'ospedale Casa ...... fino a concludere la sua vita da sportivo nel. Leggi anche > Il Divin Codino: il cast Nei ... dei fratelli Taviani, Il permesso - 48 ore fuori , regia di Claudio, la serie Rai, I ...Corre l’obbligo ringraziare il Colonnello Stefano Castelnuovo, Comandante della base di Amendola, che ha permesso in maniera celere di poter effettuare questo volo straordinario. Un trasporto molto ...In diplomazia anche la forma è sostanza. Per questo il «sofagate», com’è stato battezzato sui social, rischia di oscurare i risultati della visita dei leader Ue in Turchia. Da sgarbo di protocollo, su ...