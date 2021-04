Covid | verso scostamento di 40 mld | 10 ai ristori 2

(Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - I fondi destinati a finanziare progetti che rischierebbero di restare fuori dal Recovery entreranno dunque nellodi 40 miliardi che sarà al vaglio del Cdm, per la quota parte che interesserà l'anno in corso, circa 4 miliardi di euro.

Nei 40 miliardi che il governo dovrà farsi autorizzare dalle Camere sono poi compresi una quota di costi fissi, ... Ovviamente in molti avranno più difficoltà che in passato ma pian piano il denaro tornerà in circolazione e fluirà anche verso coloro che hanno sofferto maggiormente.