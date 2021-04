Chelsea-Porto 0-1, la perla di Taremi non basta. Blues in semifinale! (Di martedì 13 aprile 2021) Partita di attesa del Chelsea, che difende il risultato dell’andata. Eurogol di Taremi in rovesciata nel recupero Partita che rispetta le aspettative. Il Chelsea, forte dello 0-2 all’andata, accoglie il Porto allo Stamford Bridge, pronto a dare battaglia per l’accesso alle semifinali di Champions League. Conceiçao punta su un undici titolare più dinamico, e con libertà di giocare sulle fasce grazie agli inserimenti di Corona e Otavio; Tuchel invece gioca una partita dall’animo conservatore, e lo si capisce subito vedendo i giocatori in campo: difesa a tre, con agli esterni due terzini pressoché difensivi come Chilwell e James, e tanta densità a centrocampo, con Havertz un’unica punta leggera lì davanti.Il primo tempo non vive nessun momento culminante, se non un occasione per i Portoghesi al 33?, ... Leggi su zon (Di martedì 13 aprile 2021) Partita di attesa del, che difende il risultato dell’andata. Eurogol diin rovesciata nel recupero Partita che rispetta le aspettative. Il, forte dello 0-2 all’andata, accoglie ilallo Stamford Bridge, pronto a dare battaglia per l’accesso alle semifinali di Champions League. Conceiçao punta su un undici titolare più dinamico, e con libertà di giocare sulle fasce grazie agli inserimenti di Corona e Otavio; Tuchel invece gioca una partita dall’animo conservatore, e lo si capisce subito vedendo i giocatori in campo: difesa a tre, con agli esterni due terzini pressoché difensivi come Chilwell e James, e tanta densità a centrocampo, con Havertz un’unica punta leggera lì davanti.Il primo tempo non vive nessun momento culminante, se non un occasione per ighesi al 33?, ...

