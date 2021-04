Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano apre in lieve rialzo, +0,13%: Indice Ftse Mib a quota 24.485 punti - giapao : 'Sono libero': risponde così al telefono nel giorno della richiesta di arresto a suo carico. A Milano tre fascicoli… - Faido1Alessio : Borsa: debole Milano (+0,1%), bene le banche e vola Diasorin - padovesi58a : Borsa: debole Milano (+0,1%), bene le banche e vola Diasorin - daybinary : Borsa: debole Milano (+0,1%), bene le banche e vola Diasorin -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Avvio di seduta in lieve rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,13% a 24.485 punti. . 13 aprile 2021Non a caso la piazza migliore ieri è stata, cioè lache aveva fatto peggio chiudendo l'ottava in lieve arretramento ( - 1,14%), dopo ben cinque consecutive al rialzo. Gli operatori si ...Acquisti su Cnh e utility. Balza Iren (+4%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 apr - Apertura cauta per le Borse europee nel giorno ...Apertura contrastata per le principali borse europee. Londra cede lo 0,1% a 6.882 punti, Parigi guadagna lo 0,17% a 6.171 punti, Francoforte lo 0,19% a 15.244 punti e Madrid lo 0,02% a 8.534 punti. (A ...