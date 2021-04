Bando montagna e fondi Valconca, Montevecchi: 'Nadia Rossi non fuggire dal tema' (Di martedì 13 aprile 2021) ... poiché per quanto concerne la Provincia di Rimini erano stati giustamente inclusi i comuni montani della Valmarecchia, ma non quelli della Valconca - afferma Montevecchi e prosegue - leggo che il ... Leggi su riminitoday (Di martedì 13 aprile 2021) ... poiché per quanto concerne la Provincia di Rimini erano stati giustamente inclusi i comuni montani della Valmarecchia, ma non quelli della- affermae prosegue - leggo che il ...

Advertising

FondEdoGarrone : RT @RedattoreSocial: #ReStartApp 2021, torna la call per rilanciare lo #svilupposostenibile delle aree interne. A bando 15 posti per under… - MGrava : RT @BellunoInlab: 'Le montagne di Buzzati: tutelare e valorizzare la media-montagna bellunese'. Il progetto passa alla fase successiva! ????… - BellunoInlab : 'Le montagne di Buzzati: tutelare e valorizzare la media-montagna bellunese'. Il progetto passa alla fase successiv… - eleonoraanello : RT @eHabitatit: Il Comune di Acceglio sulle Alpi piemontesi cerca gestori per riaprire un negozio di alimentari con annesso bar. Senza più… - ItaliaStartUp_ : Bando ReStart App, 15 posti disponibili per giovani under 40 con idee e start up da realizzare in montagna - Farodi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bando montagna Bando montagna e fondi Valconca, Montevecchi: 'Nadia Rossi non fuggire dal tema' 'Nadia Rossi non è una gara, ma un tema su cui unire le forze per il territorio. La Giunta Bonaccini non ha considerato i comuni della Valconca nel Bando Montagna. Occorre porre rimedio, non fuggire dal tema cambiando discorso e confondendo le mele con le pere'. Interviene così il consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi, replicando al ...

In Francia passo avanti per lo stop alle endotermiche dal 2030 ...un emendamento che stabilisce il bando dei combustibili fossili entro il 2040. Sono esclusi i veicoli per usi specifici, come per esempio le fuoristrada utilizzati per lavoro o in zone di montagna. ...

Bando montagna e fondi Valconca, Montevecchi: "Nadia Rossi non fuggire dal tema" RiminiToday Fondi a comuni Valconca. Montevecchi controreplica a Rossi: non è una gara “Nadia Rossi non è una gara, ma un tema su cui unire le forze per il territorio”. Così il consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi controreplica a Nadia Rossi sulla questione dei fondi per ...

Raffica di pensionamenti: entro fine anno mancheranno all’appello 45 medici Sulla montagna pistoiese, nei territori di Abetone ... «A breve – prosegue Montalti – uscirà un apposito bando che andrà ad attingere da graduatorie regionali, scorrendo i medici presenti ...

'Nadia Rossi non è una gara, ma un tema su cui unire le forze per il territorio. La Giunta Bonaccini non ha considerato i comuni della Valconca nel. Occorre porre rimedio, non fuggire dal tema cambiando discorso e confondendo le mele con le pere'. Interviene così il consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi, replicando al ......un emendamento che stabilisce ildei combustibili fossili entro il 2040. Sono esclusi i veicoli per usi specifici, come per esempio le fuoristrada utilizzati per lavoro o in zone di. ...“Nadia Rossi non è una gara, ma un tema su cui unire le forze per il territorio”. Così il consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi controreplica a Nadia Rossi sulla questione dei fondi per ...Sulla montagna pistoiese, nei territori di Abetone ... «A breve – prosegue Montalti – uscirà un apposito bando che andrà ad attingere da graduatorie regionali, scorrendo i medici presenti ...