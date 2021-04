ATP Montecarlo: Caruso batte Catarina, chi è il prossimo avversario (Di martedì 13 aprile 2021) Si è concluso il match di tennis che vedeva di fronte Salvatore Caruso opposto a Lucas Catarina all’ATP di Montecarlo: azzurro vincente. Dopo la splendida vittoria di Lorenzo Sonego nell’ATP 250 di Cagliari, in rimonta contro il temibile Laslo Djere, ben nove gli italiani ai nastri di partenza del Masters 1000 di Montecarlo. Il detentore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 13 aprile 2021) Si è concluso il match di tennis che vedeva di fronte Salvatoreopposto a Lucasall’ATP di: azzurro vincente. Dopo la splendida vittoria di Lorenzo Sonego nell’ATP 250 di Cagliari, in rimonta contro il temibile Laslo Djere, ben nove gli italiani ai nastri di partenza del Masters 1000 di. Il detentore L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Eurosport_IT : SINNER VS DJOKOVIC: siete pronti??? ???????? Jannik #Sinner batte Ramos-Vinolas a #Montecarlo e va al secondo turno do… - Eurosport_IT : ? Sinner, Fognini e Cecchinato al 2° turno a Montecarlo ? 3 vittorie in 3' ? grandi match in arrivo... ?… - infoitsport : Atp Montecarlo, un big del circuito positivo al Coronavirus - infoitsport : Atp Montecarlo: Sinner, Fognini e Cecchinato per il tris azzurro - infoitsport : ATP Montecarlo, Fognini a suon di vincenti contro Kecmanovic -