Ascolti TV | Lunedì 12 aprile 2021 Vince La Fuggitiva 5 mln – 20 8% | Isola in risalita 3 | 4 mln – 19 9% Bene Report 3 mln – 12 1%

(Di martedì 13 aprile 2021)dei Famosi Nella serata di ieri,12, su Rai1 la fiction Laha appassionato 5.079.000 spettatori pari al 20.8%. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.09 – l’ottava puntata de L’dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 3.439.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Rai2 Troppo Napoletano ha interessato 1.100.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 5 ha intrattenuto 1.540.000 spettatori (6.6%). Su Rai3ha raccolto davanti al video 3.066.000 spettatori pari ad uno share del 12.1% (presentazione dalle 21.13 alle 21.29: 1.888.000 – 6.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.007.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Black Rain – Pioggia Sporca ha registrato 380.000 ...

C'era la verifica della seconda puntata per Vittoria Puccini "12 aprile " e la fiction 'La Fuggitiva' stavolta era alle prese " oltre che con 'L'Isola dei ...indicazioni dei meter sugli...Nuovo duello tra Rai 1 e Canale 5. La fuggitiva contro L'Isola dei Famosi 2021 . Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,12 aprile 2021 ? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli in merito ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le ...