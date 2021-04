Voglio diventare famosa a qualsiasi costo, disse la ragazza russa creduta Denise (Di lunedì 12 aprile 2021) Un conduttore e produttore televisivo russo accusa duramente Olesya Rostova, la ragazza che nelle scorse settimane si era creduto potesse essere Denise Pipitone. Non cala l’attenzione attorno alla “pista russa” che nelle ultime settimane ha riacceso i riflettori sul caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. A L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 12 aprile 2021) Un conduttore e produttore televisivo russo accusa duramente Olesya Rostova, lache nelle scorse settimane si era creduto potesse esserePipitone. Non cala l’attenzione attorno alla “pista” che nelle ultime settimane ha riacceso i riflettori sul caso diPipitone, la bimba scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. A L'articolo proviene da Leggilo.org.

