Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2021 ore 19:15 (Di lunedì 12 aprile 2021) Viabilità DEL 12 APRILE 2021 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. ANCORA DISAGI SULLA PONTINA, CHE RESTA CHIUSA A SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE OCCORSO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI, E DI UN VEICOLO IN PANNE CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA POMEZIA E APRILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. USCITA OBBLIGATORIA IN VIA APRILIANA. ORA UNO SGUARDO AL RACCORDO DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SULLA TANGENZIALE SI STA ANCORA IN CODA TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALLazioNE SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CODE SULLA NETTUNENSE IN TRATTI SALTUARI, IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021)DEL 12 APRILEORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA DISAGI SULLA PONTINA, CHE RESTA CHIUSA A SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE OCCORSO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI, E DI UN VEICOLO IN PANNE CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA POMEZIA E APRILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. USCITA OBBLIGATORIA IN VIA APRILIANA. ORA UNO SGUARDO AL RACCORDO DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SULLA TANGENZIALE SI STA ANCORA IN CODA TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALNE SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CODE SULLA NETTUNENSE IN TRATTI SALTUARI, IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ...

