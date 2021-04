Vaccini, De Luca: «Non procederemo solo per classi di età, l'economia sta morendo». Ed è pronto ad abbandonare il tavolo Stato-Regioni (Di lunedì 12 aprile 2021) La Regione Campania, ancora in zona rossa, non proseguirà la sua campagna vaccinale considerando i soli criteri dell'età. Lo ha annunciato il presidente Vincenzo De Luca che lo... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 12 aprile 2021) La Regione Campania, ancora in zona rossa, non proseguirà la sua campagna vaccinale considerando i soli criteri dell'età. Lo ha annunciato il presidente Vincenzo Deche lo...

