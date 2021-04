Tutti i passi falsi di Harry e Meghan - (Di lunedì 12 aprile 2021) Francesca Rossi La Megxit ha già "compiuto" un anno, ma in Tutti questi mesi Harry e Meghan hanno inanellato una serie di errori che potevano essere evitati Harry e Meghan si sono allontanati dalla royal family ormai più di un anno fa. La rinuncia al ruolo di membri senior non è stata facile e ha scosso la monarchia alle fondamenta. La Megxit poteva essere evitata o, almeno, gestita in un altro modo se solo i duchi non avessero commesso degli errori di comunicazione e d’immagine madornali, che hanno destabilizzato anche la loro popolarità. Quando la fretta è cattiva consigliera Uno degli errori più grandi dei Sussex è stato quello di non parlare subito e in maniera diretta con la regina Elisabetta. Sua Maestà avrebbe potuto aiutarli, consigliarli, magari ridefinendo il loro ruolo a ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Francesca Rossi La Megxit ha già "compiuto" un anno, ma inquesti mesihanno inanellato una serie di errori che potevano essere evitatisi sono allontanati dalla royal family ormai più di un anno fa. La rinuncia al ruolo di membri senior non è stata facile e ha scosso la monarchia alle fondamenta. La Megxit poteva essere evitata o, almeno, gestita in un altro modo se solo i duchi non avessero commesso degli errori di comunicazione e d’immagine madornali, che hanno destabilizzato anche la loro popolarità. Quando la fretta è cattiva consigliera Uno degli errori più grandi dei Sussex è stato quello di non parlare subito e in maniera diretta con la regina Elisabetta. Sua Maestà avrebbe potuto aiutarli, consigliarli, magari ridefinendo il loro ruolo a ...

Advertising

chetempochefa : 'Ho avuto l’opportunità di passare il messaggio della vaccinazione a tutti. È una cosa che noi esseri umani non sap… - willycuba65 : Su Twitter sono tutti fenomeni dell’ironia, tranne te che ti permetti di rispondere, che non passi oltre perché sicuramente non la capisci - INTROYOUTHBTS : Guardatevi 'i cento passi', pezzi di merda. E pure tutti voi italiani che ancora non l'avete visto. - MarceVann : @Marcell78225090 Che non si fa politica col solo scopo di governare a tutti i costi: se non puoi garantire di porta… - kiara86769608 : RT @Gio2020Gio: sa!Un uomo illuminato e lungimirante tanti passi davanti a tutti.Ha reso reale un sogno! Spettava a tutti noi e portavoce p… -