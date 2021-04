Tennis: Atp Montecarlo, Musetti fuori al primo turno (Di lunedì 12 aprile 2021) Montecarlo, 12 apr. - (Adnkronos) - Lorenzo Musetti esce di scena al primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il 19enne azzurro, numero 84 del mondo, cede al russo Aslan Karatsev, numero 29 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 29 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021), 12 apr. - (Adnkronos) - Lorenzoesce di scena aldel torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 2.082.960 euro). Il 19enne azzurro, numero 84 del mondo, cede al russo Aslan Karatsev, numero 29 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 29 minuti.

