Soleil Sorge beccata con un altro ex di Belen, ecco di chi si tratta – FOTO (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo il gossip su Soleil Sorge ed Andrea Iannone, l’influencer è stata beccata con un altro ex di Belen Rodriguez, vediamo insieme chi è Soleil Sorge beccata con un ex di Belen RodriguezCome ben ricorderete, Soleil Sorge, solo qualche mese fa è stata avvistata insieme ad Andrea Iannone in atteggiamenti piuttosto ambigui. Ovviamente gli utenti sul web hanno subito ipotizzato a un possibile flirt tra i due. Ma la stessa influencer, dopo innumerevoli polemiche, è stata costretta ad intervenire sulla questione per smentire le voci. La Sorge sul suo profilo Ig confesso di aver incontrato per caso Iannone durante la sua vacanza in Sardegna. E proprio durante questo ... Leggi su formatonews (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo il gossip sued Andrea Iannone, l’influencer è statacon unex diRodriguez, vediamo insieme chi ècon un ex diRodriguezCome ben ricorderete,, solo qualche mese fa è stata avvistata insieme ad Andrea Iannone in atteggiamenti piuttosto ambigui. Ovviamente gli utenti sul web hanno subito ipotizzato a un possibile flirt tra i due. Ma la stessa influencer, dopo innumerevoli polemiche, è stata costretta ad intervenire sulla questione per smentire le voci. Lasul suo profilo Ig confesso di aver incontrato per caso Iannone durante la sua vacanza in Sardegna. E proprio durante questo ...

Advertising

GiuseppeporroIt : Soleil Sorge in compagnia di un famosissimo ex di Belen Rodriguez? Ecco di chi si tratterebbe (FOTO) #soleilsorge… - mesch1na : le storie instagram di soleil stasi sorgè grande consacrazione - Novella_2000 : Dopo Andrea Iannone Soleil avvistata con un altro ex di Belen? (FOTO) - indecisissimo : @martasmkcsv GRETA MENCHI E SOLEIL SORGE - GossipItalia3 : Incidente social per Soleil Sorge: si vede tutto, ma lei ci ride su #gossipitalianews -