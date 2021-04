Samsung Odyssey G9 2021 sarà il primo monitor certificato VESA DisplayHDR 2000HDblog it

HDblog : Samsung Odyssey G9 2021 sarà il primo monitor certificato VESA DisplayHDR 2000 - GetReadyWeb : Nuovo prodotto Samsung Odyssey C34G55TWWR 86,4 cm (34``) 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Nero… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Odyssey

HDblog

Il nuovo modello diG9 è apparso su Taobao a un prezzo di 14.999 yuan, al cambio circa 2.000 euro , molto probabilmente un placeholder che però potrebbe non discostarsi molto dal ......99 ( 599,99 ) Smart TVQE58Q60TAUXZT da 58 - QLED, 4K - 749,99 ( 899,99 ) Lavastoviglie in acciaio Inox Bosch SMS46KI01E - 439,99 ( 599,99 ) Monitor da gamingC32G55TQWU da 32 ...Samsung è pronta a immettere sul mercato una versione aggiornata del monitor gaming Odyssey G9, display top di gamma annunciato la scorso anno al CES di Las Vegas, caratterizzato da una curvatura 1000 ...It's been more than a year since Samsung first announced its Odyssey gaming monitor series, with the Odyssey G9 being the ultrawide darling of the lineup. As you'd expect, the monitor is due for a ...