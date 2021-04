Quando inizia il Ramadan 2021: date, calendario e celebrazioni in Italia (Di lunedì 12 aprile 2021) Quando inizia il Ramadan 2021, ecco le date con il calendario e le celebrazioni in Italia. Si tratta di una delle celebrazioni principali dell’Islam. Cade il nono mese dell’anno, di 29 o 30 giorni in base all’osservazione della luna crescente. Secondo la pratica islamica, il Ramadan è il mese in cui si pratica il digiuno (Sawm), in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. Quest’anno il mese preghiera e digiuno osservato dai fedeli inizierà martedì 13 aprile 2021 e terminerà mercoledì 12 maggio 2021. Chiaramente la pandemia da Coronavirus in molte parti del mondo comporterà limitazioni e restrizioni alle celebrazioni. Il timore è infatti quello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021)il, ecco lecon ile lein. Si tratta di una delleprincipali dell’Islam. Cade il nono mese dell’anno, di 29 o 30 giorni in base all’osservazione della luna crescente. Secondo la pratica islamica, ilè il mese in cui si pratica il digiuno (Sawm), in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. Quest’anno il mese preghiera e digiuno osservato dai fedeli inizierà martedì 13 aprilee terminerà mercoledì 12 maggio. Chiaramente la pandemia da Coronavirus in molte parti del mondo comporterà limitazioni e restrizioni alle. Il timore è infatti quello ...

