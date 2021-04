“Purtroppo è andata così”. Barbara D’Urso, la notizia è pesante. Ora si mette davvero male per Carmelita (Di lunedì 12 aprile 2021) Parliamo di share e di ascolti tv di domenica 11 aprile 2021 e la notizia più importante è che Domenica Live è crollato. Barbara D’Urso ha fatto registrare nell’anteprima solo l’8,96% di share, pari a 1.768.000 spettatori. Nel segmento attualità, invece, 2.030.000 spettatori con il 10,92%. Share che è salito al 13,37% nella prima parte, 2.330.000 spettatori, per poi scendere nella seconda parte a 13.03% e 2.389.000 spettatori. La parte finale di Domenica Live, chiamata Ultima Sorpresa, ha registrato l’11,87% di share e 2.214.000 spettatori. Numeri completamente diversi registrati da Rai1. Lo diciamo da tempo, ma ora possimao confermarlo: l’unica regina della domenica pomeriggio è Mara Venier. La padrona di casa di Domenica In ha conquistato il 18,07% di share nella prima parte con 3.620.000 spettatori, mentre nella seconda 3.261.000 ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Parliamo di share e di ascolti tv di domenica 11 aprile 2021 e lapiù importante è che Domenica Live è crollato.ha fatto registrare nell’anteprima solo l’8,96% di share, pari a 1.768.000 spettatori. Nel segmento attualità, invece, 2.030.000 spettatori con il 10,92%. Share che è salito al 13,37% nella prima parte, 2.330.000 spettatori, per poi scendere nella seconda parte a 13.03% e 2.389.000 spettatori. La parte finale di Domenica Live, chiamata Ultima Sorpresa, ha registrato l’11,87% di share e 2.214.000 spettatori. Numeri completamente diversi registrati da Rai1. Lo diciamo da tempo, ma ora possimao confermarlo: l’unica regina della domenica pomeriggio è Mara Venier. La padrona di casa di Domenica In ha conquistato il 18,07% di share nella prima parte con 3.620.000 spettatori, mentre nella seconda 3.261.000 ...

Advertising

Fontana3Lorenzo : Lunedì è stata incendiata e devastata la chiesa di Saint-Nicolas d'Avesnes in Francia. Purtroppo, nel rogo della ch… - Laura34867339 : @deltavictor75 @papero33 Si, prima hanno testato gli under, gli è andata male, così ora testano gli over per vedere… - YNGBL00DZ : la cosa che non capite è che la mafia CONTINUA ad esserci, non se n'è mai andata e continua ad uccidere persone sia… - iltappoditurno : @IVCARUSFALLS vedrai che ce la farai, tranquillx se adesso è andata così, capita di ricadere purtroppo, ma ricorda… - sigaretta197 : RT @UnVulcano: Buongiorno Amici??, eccomi??! Dopo diverse peripezie: elisoccorso, ospedale, intervento d'urgenza (un familiare) ed una zia c… -

Ultime Notizie dalla rete : Purtroppo andata SERIE C GOLD BASKET, CADE IN CASA LA MIWA ENERGIA. IL MATCH CLOU VA A FORIO. Il presagio di inizio frazione di gioco si manifesta, purtroppo per i sanniti, e Forio si fa ...6 e le due squadre dovranno nuovamente sfidarsi a fine mese per recuperare la prima giornata di andata. ...

Salvini: "Cosa farò" Salvini, è soddisfatto di come è andata a Catania? 'Attendo con fiducia la decisione del giudice il ... E purtroppo vera. Guardate cosa hanno fatto contro Berlusconi in tutti questi anni, un accanimento ...

"Purtroppo è andata così". Barbara D'Urso, la notizia è pesante Caffeina Magazine Muore a 60 anni noto pasticciere: «Adorava i nipotini e amava la pesca» VADA. I suoi nipotini ... Era un grandissimo professionista, mi mancherà terribilmente, anche purtroppo sapevamo che prima o poi questa tempesta sarebbe arrivata, perché era malato da tre ...

Sconfitti per aver ospedalizzato la lotta al virus Più di trecento purtroppo moriranno nelle prossime 24 ore ... A quattordici mesi dallo scoppio della pandemia chi va a casa dei malati di Covid? Ci vanno i medici di famiglia, oggi tutti vaccinati? No ...

Il presagio di inizio frazione di gioco si manifesta,per i sanniti, e Forio si fa ...6 e le due squadre dovranno nuovamente sfidarsi a fine mese per recuperare la prima giornata di. ...Salvini, è soddisfatto di come èa Catania? 'Attendo con fiducia la decisione del giudice il ... Evera. Guardate cosa hanno fatto contro Berlusconi in tutti questi anni, un accanimento ...VADA. I suoi nipotini ... Era un grandissimo professionista, mi mancherà terribilmente, anche purtroppo sapevamo che prima o poi questa tempesta sarebbe arrivata, perché era malato da tre ...Più di trecento purtroppo moriranno nelle prossime 24 ore ... A quattordici mesi dallo scoppio della pandemia chi va a casa dei malati di Covid? Ci vanno i medici di famiglia, oggi tutti vaccinati? No ...