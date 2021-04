Piazza Affari tonica in un’Europa cauta (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Gli investitori attendono l’avvio della stagione delle trimestrali e guardano all’andamento della campagna di vaccinazione e all’allentamento delle misure di contrasto ai contagi (oggi nel Regno Unito hanno riaperto pub e ristoranti). L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,191. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.743,1 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell’1,28%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,71%. Nello scenario borsistico europeo senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, piccola perdita ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a. Gli investitori attendono l’avvio della stagione delle trimestrali e guardano all’andamento della campagna di vaccinazione e all’allentamento delle misure di contrasto ai contagi (oggi nel Regno Unito hanno riaperto pub e ristoranti). L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,191. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.743,1 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell’1,28%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,71%. Nello scenario borsistico europeo senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, piccola perdita ...

Advertising

fattoquotidiano : Colpo dell’italiana Diasorin che acquista la statunitense Luminex per 1,8 miliardi di dollari. Titolo in volo a pia… - zazoomblog : Piazza Affari tonica in un’Europa cauta - #Piazza #Affari #tonica #un’Europa - ForexOnlineMeIt : Piazza Affari tonica in un'Europa cauta - Liska_Sara : RT @Gianmar26145917: Le forze dell'ordine mobilitate dal #Viminale per intercettare l'eventuale arrivo a #Roma dei manifestanti di #ioapro… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Colpo dell’italiana Diasorin che acquista la statunitense Luminex per 1,8 miliardi di dollari. Titolo in volo a piazza… -