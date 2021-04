Pagelle Benevento Sassuolo | TOP e FLOP del match VOTI

(Di lunedì 12 aprile 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 30ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Kyriakopoulos: BarbaAl termine del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Calciodiretta24 : Pagelle Spezia – Benevento 3-2, highlights e voti fantacalcio - Fantacalciok : Pagelle Spezia – Benevento 3-2, highlights e voti fantacalcio - infoitsport : Le pagelle di Pirlo: questa sarebbe la reazione dopo il Benevento? La Juve vive di incertezze -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Benevento

A seguire, l'ampio post - partita con, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol! Diretta- Sassuolo 0 - 0 15 : Lancio lungo di Ferrari per Boga, che però non riesce ad agganciare il ......4 Atalanta 27,5 Udinese 27,7 Crotone 27,9 Parma 28,0 Sampdoria 28,1 Genoa 28,3 Inter 28,6... traguardo vicino' UN GIORNO FA Serie A Inter - Cagliari,: Hakimi entra e spacca la partita ...Leggi qui le pagelle di TMW del Crotone! Allenatore: Pioli - Leggi qui le pagelle di TMW del Milan! Le probabili formazioni di Benevento-Sassuolo. BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, ...Allenatore: De Zerbi Di seguito tutte le probabili formazioni del 30° turno di Serie A, raccolte dai nostri inviati:. Articolo in aggiornamento! Allenatore: D'Aversa - Leggi qui le pagelle di TMW del ...