Osimhen | il disperato appello | “Aiutatemi”

(Di lunedì 12 aprile 2021)non ha dimenticato la poverta che ha vissuto da bambino e fa unper risalire ad una donna che vuole aiutare Victorsi sta sempre più ambientando nel Napoli. Nel match di ieri contro la Sampdoria è stato decisivo, segnando la seconda rete per i partenopei. Per l’attaccante è stata una stagione, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen disperato

SerieANews

Ma chi di speranza vive,muore e così il Benevento che ci aveva puntato ad occhi chiusi ...6 : sufficienza di stima perchè il ragazzo ha qualità. Ma forse attorno al suo nome si erano ...si batte. Chiellini lo abbatte. Insigne trasforma con freddezza. Manca poco. Ma il nigeriano ci prova ancora. Unintervento di De Ligt gli nega la soddisfazione del pari. Il giorno ...Gattuso anche stavolta tenta una mossa disperata: fa saltare il tavolo. Fuori Demme per lanciare Osimhen, una punta in più. Forse era da ritirare prima Mertens di Demme, visto il contributo modesto ...Juventus batte Napoli 2-1 in una partita dove le polemiche verso l’arbitraggio si sono fatte sentire. Tanti episodi da analizzare e da sottoporre a lente d’ingrandimento, analizziamo nel dettaglio la ...