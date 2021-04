Online le FAQ per l’Esame di Stato (ma non chiamatela “piattaforma”) (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella vulgata ha già preso piede l’espressione piattaforma per l’Esame di Stato. In realtà, sarebbe molto più corretto utilizzare le frasi che il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha pronunciato nel video di presentazione sulle pagine social del MIUR: si tratta di una pagina dedicata all’Esame di Stato, con tutti i riferimenti normativi per le nuove regole che disciplineranno questo momento di passaggio che – per il secondo anno consecutivo – è Stato condizionato dalla pandemia di Coronavirus e con le FAQ apposite per dare risposte immediate agli studenti. LEGGI ANCHE > Lo strano concetto di abitazione secondo le FAQ del governo FAQ esame di Stato sul sito del ministero, cosa c’è da sapere Si tratta, infatti, di un sotto dominio del sito del Miur, ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella vulgata ha già preso piede l’espressioneperdi. In realtà, sarebbe molto più corretto utilizzare le frasi che il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha pronunciato nel video di presentazione sulle pagine social del MIUR: si tratta di una pagina dedicata aldi, con tutti i riferimenti normativi per le nuove regole che disciplineranno questo momento di passaggio che – per il secondo anno consecutivo – ècondizionato dalla pandemia di Coronavirus e con le FAQ apposite per dare risposte immediate agli studenti. LEGGI ANCHE > Lo strano concetto di abitazione secondo le FAQ del governo FAQ esame disul sito del ministero, cosa c’è da sapere Si tratta, infatti, di un sotto dominio del sito del Miur, ...

Advertising

economiaitalia : #broker Online: Come Scegliere il Migliore. FAQ ( Domande e Risposte ) - NamidaNoAki2 : RT @FromZeroItalia: [DAL SITO DI TOWER RECORDS] WONHO e Tower Records di Shibuya (Tokyo) avranno una collaborazione! DI SEGUITO TUTTE LE IN… - FromZeroItalia : [DAL SITO DI TOWER RECORDS] WONHO e Tower Records di Shibuya (Tokyo) avranno una collaborazione! DI SEGUITO TUTTE L… - PMI_it : Emissione BTP Futura: scheda informativa, nota tecnica e FAQ: La Scheda Informativa e la Nota Tecnica per la terza… - ComPAfvg : RT @pongovernance: Avviso @FunzPub #pongov per rafforzamento capacità amministrativa piccoli Comuni: online l’aggiornamento delle FAQ al 26… -