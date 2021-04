OnePlus Camera ha un menù nascosto con tante funzioni, ma serve il rootHDblog.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Gli sviluppatori Android utilizzano frequentemente dei menù segreti per nascondere e testare alcune funzionalità prima del loro effettivo rilascio pubblico. Talvolta questi menù vengono scovati dagli sviluppatori: è il caso di CoinsClassic, un membro di XDA che ha scoperto una sezione nascosta all’interno della OnePlus Camera che permette di modificare alcuni parametri dell’app e di abilitare certe impostazioni o funzioni disabilitate di default. Premessa importante: a tale menù, di norma non accessibile dagli utenti, si può avere accesso unicamente sui dispositivi con permessi di root sbloccati e attraverso un apposito procedimento che richiede un minimo di dimestichezza con gli strumenti ADB (nel link in FONTE il procedimento completo). Lo smartphone 5G per ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021) Gli sviluppatori Android utilizzano frequentemente deisegreti per nascondere e testare alcune funzionalità prima del loro effettivo rilascio pubblico. Talvolta questivengono scovati dagli sviluppatori: è il caso di CoinsClassic, un membro di XDA che ha scoperto una sezione nascosta all’interno dellache permette di modificare alcuni parametri dell’app e di abilitare certe impostazioni odisabilitate di default. Premessa impor: a tale, di norma non accessibile dagli utenti, si può avere accesso unicamente sui dispositivi con permessi di root sbloccati e attraverso un apposito procedimento che richiede un minimo di dimestichezza con gli strumenti ADB (nel link in FONTE il procedimento completo). Lo smartphone 5G per ...

Advertising

gigibeltrame : OnePlus Camera ha un menù nascosto con tante funzioni, ma serve il root #digilosofia - HDblog : OnePlus Camera ha un menù nascosto con tante funzioni, ma serve il root - lpingree : iPhone 12 Pro Max vs. OnePlus 9 Pro camera comparison – CNET - lucasxtwt : Camera comparison: iPhone 12 Pro Max vs. OnePlus 9 Pro video - CNET - xleftcoastgirl : Camera comparison: iPhone 12 Pro Max vs. OnePlus 9 Pro -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus Camera Il menu segreto della fotocamera OnePlus ... potete usare adb o un emulatore di terminale, ma il metodo più semplice è probabilmente quello di scaricare Activity Launcher , dagli i permessi di root, cercare l'app OnePlus camera (package: com.

OnePlus Camera ha un menù nascosto con tante funzioni, ma serve il root Talvolta questi menù vengono scovati dagli sviluppatori: è il caso di CoinsClassic , un membro di XDA che ha scoperto una sezione nascosta all'interno della OnePlus Camera che permette di modificare ...

OnePlus Camera ha un menù nascosto con tante funzioni, ma serve il root HDblog OnePlus Camera ha un menù nascosto con tante funzioni, ma serve il root Talvolta questi menù vengono scovati dagli sviluppatori: è il caso di CoinsClassic, un membro di XDA che ha scoperto una sezione nascosta all'interno della OnePlus Camera che permette di modificare ...

Concept Samsung Galaxy S22 Ultra con fotocamera Olympus da 200MP Qualche giorno fa vi avevamo parlato della possibilità che Samsung potesse collaborare con Olympus alla realizzazione di comparti fotografici per smartphone più avanzati, come successo in passato con ...

... potete usare adb o un emulatore di terminale, ma il metodo più semplice è probabilmente quello di scaricare Activity Launcher , dagli i permessi di root, cercare l'app(package: com.Talvolta questi menù vengono scovati dagli sviluppatori: è il caso di CoinsClassic , un membro di XDA che ha scoperto una sezione nascosta all'interno dellache permette di modificare ...Talvolta questi menù vengono scovati dagli sviluppatori: è il caso di CoinsClassic, un membro di XDA che ha scoperto una sezione nascosta all'interno della OnePlus Camera che permette di modificare ...Qualche giorno fa vi avevamo parlato della possibilità che Samsung potesse collaborare con Olympus alla realizzazione di comparti fotografici per smartphone più avanzati, come successo in passato con ...