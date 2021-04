Nomadland continua a raccogliere premi (in attesa degli Oscar)

Leggi su wired

(Di lunedì 12 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=qgKCgWSg1D8 Mai come quest’anno la cosiddetta awards season è stata particolarmente incerta. Eppure, un fatto sta emergendo sempre più chiaro: il film Nomandland di Chloé Zhao è super favorito. Molto apprezzato dai critici, ha iniziato la sua corsa vincendo il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 e ilo del pubblico al Festival di Toronto lo scorso settembre; in queste settimane, poi, sta raccogliendo consensi in tutte le cerimonie che contano. Di recente la regista è divenuta la seconda donna in assoluto a vincere il riconoscimento più importante ai DGA Awards, assegnati dalla Directors’ Guild of America (prima di lei solo Kathryn Bigelow, nel 2009 con The Hurt Locker). Trionfo peranche ai Bafta, idel cinema assegnati dalla British Association of Film and Television, ...